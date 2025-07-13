У новому звіті розкрили помилки Секретної служби під час замаху на Трампа минулого літа

У новому звіті щодо замаху на президента США Дональда Трампа, який стався під час його передвиборчого заходу у Пенсильванії минулого літа, було розкрито низку промахів Секретної служби.

Про це пише Independent, пише "Європейська правда".

Документ підготувало Управління з питань підзвітності уряду на прохання сенатора-республіканця від штату Айова Чака Грасслі, який у своїй заяві зазначив, що події, які відбулися на мітингу Трампа 13 липня 2024 року, стали наслідком низки "помилкових рішень та бюрократичних перешкод".

У звіті зазначається, що агентство "не вжило заходів безпеки", які могли б запобігти замаху на вбивство.

У звіті висвітлено численні недоліки Секретної служби, зазначено серйозні недоліки в комунікації, а також "відсутність конкретних і вичерпних вказівок" для агентів на мітингу.

Там встановили, що посадовці агентства знали про можливу загрозу Трампу перед мітингом, проте загроза "не стосувалася конкретно мітингу 13 липня або стрільця".

Зазначається, що Секретна служба та місцеві правоохоронні органи "не знали про загрозу" через "роз'єднану практику обміну секретною інформацією про загрози" в агентстві.

У звіті міститься рекомендація, щоб агентство зобов'язалося "внести зміни до політики Секретної служби, які зобов'яжуть її проактивно обмінюватися інформацією про загрози всередині відомства, що допоможе забезпечити її агентів і партнерів інформацією, необхідною для ефективного захисту".

Також там виділили зазначено недоліки в плануванні та комунікації, підготовці агентів та розподілі ресурсів для осіб, які перебувають під охороною служби.

"Невдача Секретної служби 13 липня стала кульмінацією багаторічного безгосподарного управління і сталася після того, як адміністрація Байдена відхилила прохання про посилення охорони президента Трампа", – заявив Грасслі.

Нагадаємо, під час замаху на Трампа під час передвиборчого мітингу куля зачепила йому вухо, одна людина на трибунах позаду Трампа загинула і ще двоє отримали поранення. Нападника – 20-річного Томаса Метью Крукса – на місці застрелили агенти Секретної служби.

Замах на Трампа викликав у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призвів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика. Тодішня очільниця Секретної служби Кімберлі Чітл опинилася під шквалом критики і в липні 2024 року пішла з посади, передавши її тимчасовому керівнику.

З поверненням до Білого дому у січні 2025 року Трамп призначив очільником Секретної служби агента Шона Керрана, який прикрив його під час замаху.

Також нещодавно стало відомо, що Секретна служба призупинила службові повноваження шести своїх агентів у зв’язку з минулорічним замахом Трампа.