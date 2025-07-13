В новом отчете раскрыли ошибки Секретной службы во время покушения на Трампа прошлым летом

В новом отчете о покушении на президента США Дональда Трампа, которое произошло во время его предвыборного мероприятия в Пенсильвании прошлым летом, был раскрыт ряд промахов Секретной службы.

Об этом пишет Independent, передает "Европейская правда".

Документ подготовило Управление по вопросам подотчетности правительства по просьбе сенатора-республиканца от штата Айова Чака Грассли, который в своем заявлении отметил, что события, произошедшие на митинге Трампа 13 июля 2024 года, стали следствием ряда "ошибочных решений и бюрократических препятствий".

В отчете отмечается, что агентство "не приняло мер безопасности", которые могли бы предотвратить покушение на убийство.

В отчете освещены многочисленные недостатки Секретной службы, отмечены серьезные недостатки в коммуникации, а также "отсутствие конкретных и исчерпывающих указаний" для агентов на митинге.

Там установили, что чиновники агентства знали о возможной угрозе Трампу перед митингом, однако угроза "не касалась конкретно митинга 13 июля или стрелка".

Отмечается, что Секретная служба и местные правоохранительные органы "не знали об угрозе" из-за "разъединенной практики обмена секретной информацией об угрозах" в агентстве.

В отчете содержится рекомендация, чтобы агентство обязалось "внести изменения в политику Секретной службы, которые обяжут ее проактивно обмениваться информацией об угрозах внутри ведомства, что поможет обеспечить ее агентов и партнеров информацией, необходимой для эффективной защиты".

Также там выделили указанные недостатки в планировании и коммуникации, подготовке агентов и распределении ресурсов для лиц, находящихся под охраной службы.

"Неудача Секретной службы 13 июля стала кульминацией многолетнего бесхозяйственного управления и произошла после того, как администрация Байдена отклонила просьбу об усилении охраны президента Трампа", – заявил Грасси.

Напомним, во время покушения на Трампа во время предвыборного митинга пуля задела ему ухо, один человек на трибунах позади Трампа погиб и еще двое получили ранения. Нападавший – 20-летний Томас Мэтью Крукс – был застрелен на месте агентами Секретной службы.

Покушение на Трампа вызвало в США опасения относительно возможного всплеска насилия и привело к расследованиям служб безопасности, которые обеспечивали охрану политика. Тогдашняя глава Секретной службы Кимберли Читл оказалась под шквалом критики и в июле 2024 года ушла с поста, передав его временному руководителю.

С возвращением в Белый дом в январе 2025 года Трамп назначил главой Секретной службы агента Шона Керрана, который прикрыл его во время покушения.

Также недавно стало известно, что Секретная служба приостановила служебные полномочия шести своих агентов в связи с прошлогодним покушением на Трампа.