Румунськими ЗМІ шириться відео, де прем’єр країни прибрав залу після з’їзду партії

Румунськими ЗМІ шириться відео, як прем'єр-міністр країни Іліє Боложан та його однопартійці прибирають залу після з’їзду партії, що відбувся в суботу, 12 липня, в Палаці Парламенту.

Про це пише Digi24, передає "Європейська правда".

На кадрах видно, як лідер проєвропейської Національно-ліберальної партії та ексвиконувач обовʼязків президентата, а також його колеги самостійно збирають сміття: пластикові пляшки, папери та інші залишки події.

Один із учасників тримав великий мішок, у який інші складали зібране. Деякі члени партії розставляли стільці по місцях.

Нагадаємо, парламент Румунії затвердив уряд на чолі з Іліє Боложаном – лідером проєвропейської Національно-ліберальної партії та ексвиконувачем обовʼязків президента – 23 червня.

До нового румунського уряду увійшли 16 міністрів і кілька віцепрем'єрів. Посаду міністра оборони та міністра закордонних справ отримали представники проєвропейського Союзу за порятунок Румунії (USR) – Йонуц Моштяну та Оана Тою відповідно.

Кандидатуру Боложана на посаду глави уряду Румунії висунув президент Нікушор Дан.

Нещодавно стало відомо, що ультраправа партія "Альянс за об'єднання румунів" (AUR) подала до парламенту пропозицію оголосити вотум недовіри проєвропейському уряду Боложана.