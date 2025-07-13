Румынские СМИ распространяют видео, где премьер страны убрал зал после съезда партии

Румынские СМИ распространяют видео, на котором премьер-министр страны Илие Боложан и его однопартийцы убирают зал после съезда партии, который состоялся в субботу, 12 июля, во Дворце Парламента.

Об этом пишет Digi24, передает "Европейская правда".

На кадрах видно, как лидер проевропейской Национально-либеральной партии и экс-исполняющий обязанности президента, а также его коллеги самостоятельно собирают мусор: пластиковые бутылки, бумаги и другие остатки мероприятия.

Один из участников держал большой мешок, в который другие складывали собранное. Некоторые члены партии расставляли стулья по местам.

Напомним, парламент Румынии утвердил правительство во главе с Илие Боложаном – лидером проевропейской Национально-либеральной партии и экс-исполняющим обязанности президента – 23 июня.

В новый румынский правительство вошли 16 министров и несколько вице-премьеров. Пост министра обороны и министра иностранных дел получили представители проевропейского Союза за спасение Румынии (USR) – Йонац Моштяну и Оана Тою соответственно.

Кандидатуру Боложана на пост главы правительства Румынии выдвинул президент Никушор Дан.

Недавно стало известно, что ультраправая партия "Альянс за объединение румын" (AUR) подала в парламент предложение объявить вотум недоверия проевропейскому правительству Боложана.