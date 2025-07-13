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В Іспанії – заворушення між ультраправими та мігрантами після нападу на пенсіонера

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Новини — Неділя, 13 липня 2025, 13:05 — Уляна Кричковська

У суботу пізно ввечері, 12 липня, в місті на південному сході Іспанії спалахнули жорстокі сутички між ультраправими угрупованнями, місцевими жителями та мігрантами з Північної Африки після нападу на літнього чоловіка невідомими особами на початку тижня.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як повідомили агентству місцеві посадовці, п'ятеро людей зазнали поранень, а одна людина була заарештована під час заворушень у Торре-Пачеко. 

У неділю, 13 липня, в місті було спокійніше, але, за даними посадовців, очікуються нові арешти.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, як чоловіки в одязі з ультраправими символами та мігранти з марокканськими прапорами кидають один в одного предмети під час суботніх нічних заворушень, що стали продовженням кількаденних заворушень меншої інтенсивності.

Напруженість між місцевими жителями та мігрантами зросла після того, як у середу, 9 липня, на вулиці був скоєний напад на літнього чоловіка, який отримав травми і зараз одужує вдома. Причини нападу невідомі, ніхто не заарештований. 

Представниця центрального уряду в цьому районі Маріола Гевара заявила в ефірі іспанського державного телебачення, що напад розслідується.

Вона також засудила "мову ворожнечі" і "підбурювання до насильства" з боку ультраправих угруповань, які прибули до міста, і заявила, що для боротьби з насильством буде залучено додаткові сили Громадянської гвардії.

За даними місцевої влади, майже третина населення Торре-Пачеко – іноземці.

У околицях міста, розташованого в регіоні Мурсія, також проживає велика кількість мігрантів, які працюють робітниками в сільському господарстві, що є однією з основ регіональної економіки.

На початку липня британські законодавці заборонили групу Palestine Action відповідно до антитерористичного законодавства після того, як деякі її члени вдерлися на базу Королівських повітряних сил і пошкодили літаки на знак протесту проти підтримки Британією Ізраїлю.

Після цього в країні відбулися протести на підтримку Palestine Action у Лондоні. Зокрема, під час тієї, яка відбулася 5 липня, правоохоронці затримали понад 20 людей.

А 12 липня британська поліція заарештувала десятки прихильників пропалестинської групи.

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Іспанія інциденти міграційна криза
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