В Іспанії – заворушення між ультраправими та мігрантами після нападу на пенсіонера

У суботу пізно ввечері, 12 липня, в місті на південному сході Іспанії спалахнули жорстокі сутички між ультраправими угрупованнями, місцевими жителями та мігрантами з Північної Африки після нападу на літнього чоловіка невідомими особами на початку тижня.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як повідомили агентству місцеві посадовці, п'ятеро людей зазнали поранень, а одна людина була заарештована під час заворушень у Торре-Пачеко.

У неділю, 13 липня, в місті було спокійніше, але, за даними посадовців, очікуються нові арешти.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, як чоловіки в одязі з ультраправими символами та мігранти з марокканськими прапорами кидають один в одного предмети під час суботніх нічних заворушень, що стали продовженням кількаденних заворушень меншої інтенсивності.

Following an attack on an elderly man by Moroccans in the Torre-Pacheco area of Spain.



Spaniards from across Spain are now taking matters into their own hands after failings by politicians and police.



Europeans have had enough and will do what's needed to protect their own! pic.twitter.com/yRryiftgSQ – Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 11, 2025

Mientras tanto en la Sexta dicen que los vecinos de Torre Pacheco son una banda de ultraderechistas organizados, extremistas y racistas, y que los marroquíes que la están liando solo se están defendiendo. Es increíble su manipulación y odio hacia los españoles.#XplicaCrispados pic.twitter.com/l19uByWjc2 – Capitán General de los Tercios (@capTercio) July 12, 2025

Напруженість між місцевими жителями та мігрантами зросла після того, як у середу, 9 липня, на вулиці був скоєний напад на літнього чоловіка, який отримав травми і зараз одужує вдома. Причини нападу невідомі, ніхто не заарештований.

Following an attack on an elderly man by Moroccans in the Torre-Pacheco area of Spain.



Spaniards from across Spain are now taking matters into their own hands after failings by politicians and police.



Europeans have had enough and will do what's needed to protect their own! pic.twitter.com/yRryiftgSQ – Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 11, 2025

Представниця центрального уряду в цьому районі Маріола Гевара заявила в ефірі іспанського державного телебачення, що напад розслідується.

Вона також засудила "мову ворожнечі" і "підбурювання до насильства" з боку ультраправих угруповань, які прибули до міста, і заявила, що для боротьби з насильством буде залучено додаткові сили Громадянської гвардії.

За даними місцевої влади, майже третина населення Торре-Пачеко – іноземці.

У околицях міста, розташованого в регіоні Мурсія, також проживає велика кількість мігрантів, які працюють робітниками в сільському господарстві, що є однією з основ регіональної економіки.

На початку липня британські законодавці заборонили групу Palestine Action відповідно до антитерористичного законодавства після того, як деякі її члени вдерлися на базу Королівських повітряних сил і пошкодили літаки на знак протесту проти підтримки Британією Ізраїлю.

Після цього в країні відбулися протести на підтримку Palestine Action у Лондоні. Зокрема, під час тієї, яка відбулася 5 липня, правоохоронці затримали понад 20 людей.

А 12 липня британська поліція заарештувала десятки прихильників пропалестинської групи.