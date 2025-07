В Іспанії – заворушення між ультраправими та мігрантами після нападу на пенсіонера

У суботу пізно ввечері, 12 липня, в місті на південному сході Іспанії спалахнули жорстокі сутички між ультраправими угрупованнями, місцевими жителями та мігрантами з Північної Африки після нападу на літнього чоловіка невідомими особами на початку тижня.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як повідомили агентству місцеві посадовці, п'ятеро людей зазнали поранень, а одна людина була заарештована під час заворушень у Торре-Пачеко.

У неділю, 13 липня, в місті було спокійніше, але, за даними посадовців, очікуються нові арешти.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, як чоловіки в одязі з ультраправими символами та мігранти з марокканськими прапорами кидають один в одного предмети під час суботніх нічних заворушень, що стали продовженням кількаденних заворушень меншої інтенсивності.

Following an attack on an elderly man by Moroccans in the Torre-Pacheco area of Spain.



Spaniards from across Spain are now taking matters into their own hands after failings by politicians and police.



Europeans have had enough and will do what's needed to protect their own! pic.twitter.com/yRryiftgSQ