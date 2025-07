В Испании – беспорядки между ультраправыми и мигрантами после нападения на пенсионера

В субботу поздно вечером, 12 июля, в городе на юго-востоке Испании вспыхнули жестокие столкновения между ультраправыми группировками, местными жителями и мигрантами из Северной Африки после нападения на пожилого мужчину неизвестными лицами в начале недели.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как сообщили агентству местные чиновники, пять человек получили ранения, а один человек был арестован во время беспорядков в Торре-Пачеко.

В воскресенье, 13 июля, в городе было спокойнее, но, по данным чиновников, ожидаются новые аресты.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как мужчины в одежде с ультраправыми символами и мигранты с марокканскими флагами бросают друг в друга предметы во время субботних ночных беспорядков, которые стали продолжением нескольких дней беспорядков меньшей интенсивности.

Following an attack on an elderly man by Moroccans in the Torre-Pacheco area of Spain.



Spaniards from across Spain are now taking matters into their own hands after failings by politicians and police.



Europeans have had enough and will do what's needed to protect their own! pic.twitter.com/yRryiftgSQ