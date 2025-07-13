В Испании – беспорядки между ультраправыми и мигрантами после нападения на пенсионера

В субботу поздно вечером, 12 июля, в городе на юго-востоке Испании вспыхнули жестокие столкновения между ультраправыми группировками, местными жителями и мигрантами из Северной Африки после нападения на пожилого мужчину неизвестными лицами в начале недели.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как сообщили агентству местные чиновники, пять человек получили ранения, а один человек был арестован во время беспорядков в Торре-Пачеко.

В воскресенье, 13 июля, в городе было спокойнее, но, по данным чиновников, ожидаются новые аресты.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как мужчины в одежде с ультраправыми символами и мигранты с марокканскими флагами бросают друг в друга предметы во время субботних ночных беспорядков, которые стали продолжением нескольких дней беспорядков меньшей интенсивности.

Following an attack on an elderly man by Moroccans in the Torre-Pacheco area of Spain.



Spaniards from across Spain are now taking matters into their own hands after failings by politicians and police.



Europeans have had enough and will do what's needed to protect their own! pic.twitter.com/yRryiftgSQ – Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 11, 2025

Напряженность между местными жителями и мигрантами возросла после того, как в среду, 9 июля, на улице было совершено нападение на пожилого мужчину, который получил травмы и сейчас выздоравливает дома. Причины нападения неизвестны, никто не арестован.

Following an attack on an elderly man by Moroccans in the Torre-Pacheco area of Spain.



Spaniards from across Spain are now taking matters into their own hands after failings by politicians and police.



Europeans have had enough and will do what's needed to protect their own! pic.twitter.com/yRryiftgSQ – Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 11, 2025

Представительница центрального правительства в этом районе Мариола Гевара заявила в эфире испанского государственного телевидения, что нападение расследуется.

Она также осудила "язык вражды" и "подстрекательство к насилию" со стороны ультраправых группировок, прибывших в город, и заявила, что для борьбы с насилием будут привлечены дополнительные силы Гражданской гвардии.

По данным местных властей, почти треть населения Торре-Пачеко – иностранцы.

В окрестностях города, расположенного в регионе Мурсия, также проживает большое количество мигрантов, которые работают рабочими в сельском хозяйстве, являющемся одной из основ региональной экономики.

В начале июля британские законодатели запретили группу Palestine Action в соответствии с антитеррористическим законодательством после того, как некоторые ее члены ворвались на базу Королевских воздушных сил и повредили самолеты в знак протеста против поддержки Британией Израиля.

После этого в стране прошли протесты в поддержку Palestine Action в Лондоне. В частности, во время протеста, который состоялся 5 июля, правоохранители задержали более 20 человек.

А 12 июля британская полиция арестовала десятки сторонников пропалестинской группы.