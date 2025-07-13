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В Испании – беспорядки между ультраправыми и мигрантами после нападения на пенсионера

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Новости — Воскресенье, 13 июля 2025, 13:05 — Уляна Кричковская

В субботу поздно вечером, 12 июля, в городе на юго-востоке Испании вспыхнули жестокие столкновения между ультраправыми группировками, местными жителями и мигрантами из Северной Африки после нападения на пожилого мужчину неизвестными лицами в начале недели.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как сообщили агентству местные чиновники, пять человек получили ранения, а один человек был арестован во время беспорядков в Торре-Пачеко.

В воскресенье, 13 июля, в городе было спокойнее, но, по данным чиновников, ожидаются новые аресты.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как мужчины в одежде с ультраправыми символами и мигранты с марокканскими флагами бросают друг в друга предметы во время субботних ночных беспорядков, которые стали продолжением нескольких дней беспорядков меньшей интенсивности.

Напряженность между местными жителями и мигрантами возросла после того, как в среду, 9 июля, на улице было совершено нападение на пожилого мужчину, который получил травмы и сейчас выздоравливает дома. Причины нападения неизвестны, никто не арестован.

Представительница центрального правительства в этом районе Мариола Гевара заявила в эфире испанского государственного телевидения, что нападение расследуется.

Она также осудила "язык вражды" и "подстрекательство к насилию" со стороны ультраправых группировок, прибывших в город, и заявила, что для борьбы с насилием будут привлечены дополнительные силы Гражданской гвардии.

По данным местных властей, почти треть населения Торре-Пачеко – иностранцы.

В окрестностях города, расположенного в регионе Мурсия, также проживает большое количество мигрантов, которые работают рабочими в сельском хозяйстве, являющемся одной из основ региональной экономики.

В начале июля британские законодатели запретили группу Palestine Action в соответствии с антитеррористическим законодательством после того, как некоторые ее члены ворвались на базу Королевских воздушных сил и повредили самолеты в знак протеста против поддержки Британией Израиля.

После этого в стране прошли протесты в поддержку Palestine Action в Лондоне. В частности, во время протеста, который состоялся 5 июля, правоохранители задержали более 20 человек.

А 12 июля британская полиция арестовала десятки сторонников пропалестинской группы.

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Испания инциденты миграционный кризис
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