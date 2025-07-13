У Британії затримали понад пів сотні учасників акцій проти заборони пропалестинської групи

Британська поліція заарештувала в суботу, 12 липня, десятки прихильників пропалестинської групи, яка була заборонена цього місяця.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Британська поліція заявила, що заарештувала щонайменше 41 людину в Лондоні та 16 інших у Манчестері за прояв підтримки групи Palestine Action.

Активістська група Defend our Juries заявила, що по всій Британії було заарештовано 86 людей, а інші протести відбулися в Уельсі та Північній Ірландії.

At least 16 supporters of Palestine Action have been arrested in Manchester.



Fair play, good policing. I could watch these idiots getting dragged away all day. pic.twitter.com/zmFC5Md8eF – Chris Rose (@ArchRose90) July 12, 2025

"Поліцейські заарештували 41 особу за прояв підтримки забороненої організації. Одна особа була заарештована за побиття", – йдеться в заяві лондонської поліції.

Як зазначається, перед суботніми арештами в Лондоні близько 50 протестувальників зібралися з плакатами "Я проти геноциду. Я підтримую Палестинську акцію".

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Британські законодавці заборонили групу відповідно до антитерористичного законодавства на початку цього місяця після того, як деякі її члени вдерлися на базу Королівських повітряних сил і пошкодили літаки на знак протесту проти підтримки Британією Ізраїлю.

На нещодавній акції протесту на підтримку Palestine Action у Лондоні, яка відбулася 5 липня, правоохоронці затримали понад 20 людей.