У Британії затримали понад пів сотні учасників акцій проти заборони пропалестинської групи

Британська поліція заарештувала в суботу, 12 липня, десятки прихильників пропалестинської групи, яка була заборонена цього місяця.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Британська поліція заявила, що заарештувала щонайменше 41 людину в Лондоні та 16 інших у Манчестері за прояв підтримки групи Palestine Action.

Активістська група Defend our Juries заявила, що по всій Британії було заарештовано 86 людей, а інші протести відбулися в Уельсі та Північній Ірландії.

At least 16 supporters of Palestine Action have been arrested in Manchester.



Fair play, good policing. I could watch these idiots getting dragged away all day. pic.twitter.com/zmFC5Md8eF