У Лондоні – затримання на акції на підтримку забороненої пропалестинської групи
Новини — Субота, 5 липня 2025, 17:53 —
Поліція Лондона в суботу затримала понад 20 людей після протесту на підтримку забороненої пропалестинської групи Palestine Action, причетної до пошкодження військових літаків.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
На фотографіях з демонстрації видно невелику групу людей, які тримають плакати з написом "Я проти геноциду, я підтримую Palestine Action".
Починаючи із суботи, Palestine Action заборонене у Британії відповідно до закону про тероризм.
Це означає, що членство в угрупованні або його підтримка є кримінальним злочином і можуть каратися позбавленням волі на строк до 14 років.
Уряд Британії звинуватив активістів у мільйонних збитках внаслідок акцій на підприємстві Thales у 2022 році, проти компанії Elbit у 2024 році та інциденту на авіабазі у червні, коли були пошкоджені два військові літаки.
Представники Palestine Action стверджують, що виступають проти британської підтримки Ізраїлю через його дії у секторі Гази.