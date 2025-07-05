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У Лондоні – затримання на акції на підтримку забороненої пропалестинської групи

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Новини — Субота, 5 липня 2025, 17:53 — Олег Павлюк

Поліція Лондона в суботу затримала понад 20 людей після протесту на підтримку забороненої пропалестинської групи Palestine Action, причетної до пошкодження військових літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

На фотографіях з демонстрації видно невелику групу людей, які тримають плакати з написом "Я проти геноциду, я підтримую Palestine Action".

 
Фото: PA Media

Починаючи із суботи, Palestine Action заборонене у Британії відповідно до закону про тероризм.

Це означає, що членство в угрупованні або його підтримка є кримінальним злочином і можуть каратися позбавленням волі на строк до 14 років.

Уряд Британії звинуватив активістів у мільйонних збитках внаслідок акцій на підприємстві Thales у 2022 році, проти компанії Elbit у 2024 році та інциденту на авіабазі у червні, коли були пошкоджені два військові літаки.

Представники Palestine Action стверджують, що виступають проти британської підтримки Ізраїлю через його дії у секторі Гази.

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Велика Британія тероризм
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