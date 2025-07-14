Пісторіус: Німеччина не передасть Україні свої Patriot, у нас їх всього шість

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не може передати Україні свої системи протиповітряної оборони Patriot через їхню недостатню кількість.

Про це німецький міністр сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус розповів, що Німеччина передала Україні вже три системи Patriot з 12, які були в наявності.

"У нас в Німеччині залишилося тільки шість", – сказав він.

Очільник німецького оборонного відомства пояснив, що ще дві системи були передані до Польщі, а принаймні одна завжди недоступна через технічне обслуговування або навчання.

"Це дійсно занадто мало, особливо з урахуванням цілей НАТО, яких ми повинні досягти. Ми точно не можемо надати більше", – додав Пісторіус.

Водночас німецький міністр збирається з візитом до США, в ході якого зустрінеться зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом.

Постачання Patriot Україні стане однією з тем їхніх переговорів. Зокрема, Пісторіус розповів, що обговорить пропозицію, яку він зробив Гегсету минулого місяця, про те, щоб Німеччина купила у США дві системи Patriot для України.

Як відомо, німецький канцлер Фрідріх Мерц підтвердив готовність придбати у США системи Patriot для України.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розповів, що Німеччина та Норвегія вже готові купити для України три зенітні ракетні комплекси Patriot.

Крім того, президент США Дональд Трамп підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".