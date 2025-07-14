Писториус: Германия не передаст Украине свои Patriot, у нас их всего шесть

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия не может передать Украине свои системы противовоздушной обороны Patriot из-за их недостаточного количества.

Об этом немецкий министр сказал в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Писториус рассказал, что Германия передала Украине уже три системы Patriot из 12, которые были в наличии.

"У нас в Германии осталось только шесть", – сказал он.

Глава немецкого оборонного ведомства пояснил, что еще две системы были переданы в Польшу, а по крайней мере одна всегда недоступна из-за технического обслуживания или обучения.

"Это действительно слишком мало, особенно с учетом целей НАТО, которых мы должны достичь. Мы точно не можем предоставить больше", – добавил Писториус.

В то же время немецкий министр собирается с визитом в США, в ходе которого встретится со своим американским коллегой Питом Хегсетом.

Поставка Patriot Украине станет одной из тем их переговоров. В частности, Писториус рассказал, что обсудит предложение, которое он сделал Хегсету в прошлом месяце, о том, чтобы Германия купила у США две системы Patriot для Украины.

Как известно, немецкий канцлер Фридрих Мерц подтвердил готовность приобрести у США системы Patriot для Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Германия и Норвегия уже готовы купить для Украины три зенитных ракетных комплекса Patriot.

Кроме того, президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе и Patriot, которые будут "полностью оплачены".