Стали известны даты визита Трампа в Британию

Президент США Дональд Трамп совершит свой второй государственный визит в Великобританию с 17 по 19 сентября, в ходе которого его примут король Чарльз III и королева-консорт Камилла.

Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление Букингемского дворца, пишет "Европейская правда".

Во дворце подтвердили, что Трампа в ходе трехдневного визита в Британию будет сопровождать его жена Мелания.

Этот визит рассматривается как часть усилий британского премьера Кира Стармера, направленных на поддержание близких отношений с Трампом и уменьшение влияния некоторых его политических решений на Британию.

Дональд Трамп станет первым президентом США, который совершит два государственных визита в Великобританию. Это визиты самого высокого уровня, которые предусматривают участие монархов и многодневную программу.

Сообщалось также, что в ходе визита Трампу могут отказать в праве выступить в британском парламенте.