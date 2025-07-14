Глава МЗС Італії розповів, як ЄС може відповісти на тарифи Трампа

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розповів, у разі провалу торгових перемовин зі США і початку дії тарифів Трампа у розмірі 30% ЄС застосує тарифи до американського імпорту на суму від 21 млрд євро.

Про це він сказав в інтерв’ю Il Messagero, пише "Європейська правда".

Таяні запитали, чого очікувати, якщо ЄС так і не вдасться домовитися зі США про взаємно прийнятні умови торгівлі до 1 серпня – дати, з якої Дональд Трамп анонсував 30-відсоткові тарифи на імпорт з Євросоюзу.

"Вже готовий перелік європейських тарифів на 21 млрд євро, а слідом за ним може з’явитися ще один. Але я переконаний, що прогрес буде. Тарифи шкодять усім. Якщо фондовий ринок просяде, американські заощадження та пенсії опиняться під загрозою", – зазначив глава МЗС Італії.

Він зазначив, що повністю поділяє обраний Єврокомісією підхід не поспішати з анонсами контрзаходів до того, як буде вичерпано сподівання на домовленість.

"Нам слід вести перемовини з високо піднятою головою, розуміючи, що уникнення торгової війни – це спільний інтерес. Європа потребує США і навпаки… Наша довгострокова мета – це нульові тарифи і відкритий ринок між Канадою, США, Мексикою та Європою", – сказав Таяні.

На його думку, є шанси, що ЄС врешті домовиться із Вашингтоном так, як Британія – спершу буде досягнуто принципової домовленості, після чого почнуться технічні переговори щодо деталей.

Таяні додав, що Рим докладе зусиль для захисту бізнесу найбільш критичних для італійської економіки галузей – автомобільної, фармацевтичної, виноробства і всього сільськогосподарського бізнесу. "Ми будемо вимагати, щоб будь-які контрзаходи ЄС не шкодили цим секторам", – зазначив він.

Міністра також запитали, чи ще можна називати американського президента союзником на тлі такого тиску.

"Трамп працює на інтереси США, а Європа має захищати свої. Мати гарні відносини – це не означає автоматично погоджуватися на все", – відповів Антоніо Таяні.

Нагадаємо, 12 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС підготував контрзаходи, але не буде їх застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.