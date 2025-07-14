Глава МИД Италии рассказал, как ЕС может ответить на тарифы Трампа

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, в случае провала торговых переговоров с США и начала действия тарифов Трампа в размере 30% ЕС применит тарифы к американскому импорту на сумму от 21 млрд евро.

Об этом он сказал в интервью Il Messagero, пишет "Европейская правда".

Таяни спросили, чего ожидать, если ЕС так и не удастся договориться с США о взаимно приемлемых условиях торговли до 1 августа – даты, с которой Дональд Трамп анонсировал 30-процентные тарифы на импорт из Евросоюза.

"Уже готов перечень европейских тарифов на 21 млрд евро, а вслед за ним может появиться еще один. Но я убежден, что прогресс будет. Тарифы вредят всем. Если фондовый рынок просядет, американские сбережения и пенсии окажутся под угрозой", – отметил глава МИД Италии.

Он отметил, что полностью разделяет выбранный Еврокомиссией подход не спешить с анонсами контрмер до того, как будет исчерпана надежда на договоренность.

"Нам следует вести переговоры с высоко поднятой головой, понимая, что избежание торговой войны – это общий интерес. Европа нуждается в США и наоборот... Наша долгосрочная цель – это нулевые тарифы и открытый рынок между Канадой, США, Мексикой и Европой", – сказал Таяни.

По его мнению, есть шансы, что ЕС в конце концов договорится с Вашингтоном так, как Британия – сначала будет достигнута принципиальная договоренность, после чего начнутся технические переговоры по деталям.

Таяни добавил, что Рим приложит усилия для защиты бизнеса наиболее критических для итальянской экономики отраслей – автомобильной, фармацевтической, виноделия и всего сельскохозяйственного бизнеса. "Мы будем требовать, чтобы любые контрмеры ЕС не вредили этим секторам", – отметил он.

Министра также спросили, можно ли еще называть американского президента союзником на фоне такого давления.

"Трамп работает на интересы США, а Европа должна защищать свои. Иметь хорошие отношения – это не значит автоматически соглашаться на все", – ответил Антонио Таяни.

Напомним, 12 июля президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила, что ЕС подготовил контрмеры, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.