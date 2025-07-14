Глава МЗС Чехії: Росія за Путіна котиться у прірву

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив на тому, що повномасштабна війна проти України потрібна Владіміру Путіну для збереження влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

У дописі очільник чеської дипломатії порівняв Росію за правління Путіна з клептократією та назвав "державою, яка живе з грабежів".

"З лютого 2022 року вона конфіскувала у 500 компаній ресурси на суму щонайменше 25,6 млрд євро, зазіхає на залишки державних резервів і розпродає все, що ще залишилося. І все це тільки для того, щоб продовжувати вести руйнівну війну", – наголосив він.

Ліпавський додав, що "економіка Путіна руйнується" через недостатні доходи від продажу нафти та вичерпання державних резервів.

"Росія під керівництвом Путіна котиться у прірву. Не тільки через санкції, але й через власну жадібність. Третина федерального бюджету йде на фінансування війни, при цьому цього року Кремль збільшив військові витрати ще на 8,6 млрд євро. Путін веде країну до економічного краху, тільки щоб зберегти свою владу", – підсумував міністр.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повторив заклик до посилення тиску на Росію, аби примусити її до миру.

Він також закликав не брати на віру заяву Росії про нібито "припинення вогню" в Україні.