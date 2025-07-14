Глава МИД Чехии: Россия при Путине катится в пропасть

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подчеркнул, что полномасштабная война против Украины нужна Владимиру Путину для сохранения власти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

В посте глава чешской дипломатии сравнил Россию при Путине с клептократией и назвал "государством, которое живет на грабежах".

"С февраля 2022 года она конфисковала у 500 компаний ресурсы на сумму не менее 25,6 млрд евро, посягает на остатки государственных резервов и распродает все, что еще осталось. И все это только для того, чтобы продолжать вести разрушительную войну", – подчеркнул он.

Липавский добавил, что "экономика Путина разрушается" из-за недостаточных доходов от продажи нефти и исчерпания государственных резервов.

"Россия под руководством Путина катится в пропасть. Не только из-за санкций, но и из-за собственной жадности. Треть федерального бюджета идет на финансирование войны, при этом в этом году Кремль увеличил военные расходы еще на 8,6 млрд евро. Путин ведет страну к экономическому краху, только чтобы сохранить свою власть", – подытожил министр.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский повторил призыв к усилению давления на Россию, чтобы заставить ее к миру.

Он также призвал не принимать на веру заявление России о якобы "прекращении огня" в Украине.