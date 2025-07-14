Правительство Румынии ожидаемо пережило вотум недоверия со стороны ультраправых

Румынское правительство во главе с Илие Боложаном пережило инициированный ультраправыми партиями вотум недоверия, что открывает путь для принятия мер строгой экономии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Спикер парламента Румынии Сорин Гриндяну в понедельник заявил, что предложение о вотуме недоверия правительству набрало только 134 голоса – значительно меньше 233, необходимых для отставки правительства премьер-министра Илие Боложана.

Гриндяну также обвинил ультранационалистический Альянс за единство румын, инициировавший голосование, в блефе, заявив, что партия не предлагает "ни альтернативы, ни последовательного плана".

Голосование состоялось в рамках ускоренного утверждения финансового плана правительства, который предусматривает повышение налогов и сокращение расходов и должен вступить в силу с 1 августа.

Вотум недоверия и утверждение закона о жесткой экономии стали первым испытанием для нового коалиционного правительства Илие Боложана. Поводом для этого стал дефицит бюджета Румынии, который в прошлом году составил тревожные 9% ВВП.

Правительство Румынии уже готовит второй пакет мер для дальнейшего сокращения государственных расходов, но дефицит в 2025 году все равно составит 8% ВВП и только в 2026-м должен сократиться до около 6% ВВП.

Напомним, парламент Румынии утвердил правительство во главе с Илие Боложаном – лидером проевропейской Национально-либеральной партии и экс-исполняющим обязанности президента – 23 июня.

На днях румынские СМИ распространили видео, как премьер-министр Илие Боложан и его однопартийцы убирают зал после съезда партии.