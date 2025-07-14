В новом правительстве могут сменить вице-премьера по евроинтеграции, уволив Стефанишину

В рамках изменения состава правительства планируется назначение нового ответственного за вопросы европейской интеграции и увольнение действующего вице-премьера Ольги Стефанишиной.

Об этом сообщают источники "Европейской правды", а также пишет народный депутат Ярослав Железняк.

Последние предложения по составу правительства, которые готовит потенциальный премьер Юлия Свириденко, неофициально номинированная на эту должность президентом, включают замену евроинтеграционного блока.

О том, что сейчас рассматривается такая замена, сообщают источники "Европейской правды", информированные о правительственном распределении. По данным одного из собеседников ЕП, это "новая идея", которая возникла только в понедельник. До утра понедельника считалось, что во время ротации Стефанишина гарантированно сохранит должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ожидается, что Ольга Стефанишина, которая занимала эту должность с весны 2020 года, уйдет в отставку.

Свириденко, которая получила от президента мандат на формирование нового правительства, хочет, чтобы координацией евроинтеграции занимался ее заместитель в Минэкономики, торговый представитель Украины Тарас Качка. Качка также имеет многолетний опыт работы на евроинтеграционном треке, вел переговоры по "Соглашению об ассоциации", но фокусировался преимущественно на торговых вопросах. Пока не уточняется, сохранится ли в портфеле вопрос интеграции в НАТО в случае, если эта замена будет реализована.

Поскольку речь идет о конфигурации, которая появилась недавно, нет уверенности, что эта замена согласована окончательно.

Также о замене Стефанишиной на Качку публично сообщил Ярослав Железняк. Его источники утверждают, что действующая вице-премьер поедет в Брюссель на должность постоянного представителя Украины при ЕС. Впрочем, по данным источников "Европейской правды", этот вариант пока якобы не рассматривается.

Интервью Стефанишиной "Европейской правде" читайте здесь: "При вступлении в ЕС нам придется потренировать умение не разочаровываться".

Также читайте недавнее интервью Качки "Режим торговли с ЕС может стать еще более свободным, но контролируемым", посвященное торговым переговорам с ЕС.

Предыдущее интервью смотрите в материале "От транспортной блокады польская экономика пострадала больше, чем украинская"