Посол: США віддаватимуть пріоритет Україні під час продажів зброї за кордон
Під час продажів іноземним покупцям США будуть віддавати пріоритет закупівлям Європи для України.
Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News, передає "Європейська правда".
Вітакер зазначив, що відповідно до угоди, оголошеної в понеділок президентом США Дональдом Трампом, Європа і Канада будуть платити за озброєння, вироблене в Сполучених Штатах.
"Ми виробляємо найкращу зброю в світі, і всі хочуть її (купити). І ми будемо надавати пріоритет зброї для України", – заявив він.
На його думку, рішення щодо озброєння є також сигналом для глави Росії Владіміра Путіна.
У понеділок Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.
"Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього, європейські країни це знають, і сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми будемо постачати їм зброю, а вони (НАТО, – ред.) будуть за неї платити", – заявив він.