Посол: США будут отдавать приоритет Украине при продаже оружия за рубеж

При продаже иностранным покупателям США будут отдавать приоритет закупкам Европы для Украины.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер в эфире Fox News, передает "Европейская правда".

Витакер отметил, что в соответствии с соглашением, объявленным в понедельник президентом США Дональдом Трампом, Европа и Канада будут платить за вооружение, произведенное в Соединенных Штатах.

"Мы производим лучшее оружие в мире, и все хотят его (купить). И мы будем отдавать приоритет оружию для Украины", – заявил он.

По его мнению, решение о вооружении является также сигналом для главы России Владимира Путина.

В понедельник Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

"Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшее из всего, европейские страны это знают, и сегодня мы заключили соглашение, согласно которому мы будем поставлять им оружие, а они (НАТО, – ред.) будут за него платить", – заявил он.