Президента Румунії помітили на рейсі компанії-лоукостера до Італії

Президента Румунії Нікушора Дана сфотографували на борту літака бюджетної авіакомпанії Ryanair на шляху до Мілана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Президента сфотографувала одна з пасажирок, від якої Дан сидів за три ряди.

Спочатку вона припустила, що президент "заплатив, щоб сісти поруч з донькою", але пізніше відмовилася від своїх слів, заявивши, що розподіл місць, можливо, був автоматичним.

Жінка згадує, що з президентом також був офіцер, який охороняв главу держави.

Нікушор Дан подорожував літаком, що прямував до Мілана у понеділок ввечері.

Президент не оголошував про офіційний візит до Італії, але, згідно з порядком денним глави держави, 18 липня він прибуде до Німеччини, де зустрінеться з канцлером Фрідріхом Мерцом.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб нещодавно таємно взяв участь у змаганнях з триатлону, використавши псевдонім.

У травні минулого року міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже пробігла свої перші 21 км у Ризькому марафоні задля збору коштів на дрони для України. У результаті їй вдалось зібрати 14 тисяч євро, за ці кошти придбали 100 дронів.