Президента Румынии заметили на рейсе компании-лоукостера в Италию
Президента Румынии Никушора Дана сфотографировали на борту самолета бюджетной авиакомпании Ryanair на пути в Милан.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.
Президента сфотографировала одна из пассажирок, от которой Дан сидел в трех рядах.
Сначала она предположила, что президент "заплатил, чтобы сесть рядом с дочерью", но позже отказалась от своих слов, заявив, что распределение мест, возможно, было автоматическим.
Женщина вспоминает, что с президентом также был офицер, который охранял главу государства.
Никушор Дан путешествовал самолетом, следовавшим в Милан в понедельник вечером.
Президент не объявлял об официальном визите в Италию, но, согласно повестке дня главы государства, 18 июля он прибудет в Германию, где встретится с канцлером Фридрихом Мерцем.
Напомним, президент Финляндии Александр Стубб недавно тайно принял участие в соревнованиях по триатлону, использовав псевдоним.
В мае прошлого года министр иностранных дел Латвии Байба Браже пробежала свои первые 21 км в Рижском марафоне для сбора средств на дроны для Украины. В результате ей удалось собрать 14 тысяч евро, за эти средства приобрели 100 дронов.