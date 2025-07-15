ЗМІ дізналися "дедлайн" ЄС для влади Грузії щодо призупинення безвізу

Брюссель може перейти до дій у питанні призупинення безвізового режиму для Грузії, якщо там не припинять антидемократичний курс, після 31 серпня – таку дату Єврокомісія вказала у листі до грузинської влади.

Про це з посиланням на свою інформацію повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Джозвяк опублікував оновлення до оприлюдненої раніше інформації про підготовку Єврокомісією листа до Тбілісі, де погрожують призупиненням безвізу у разі продовження демократичного відкату в країні.

За його словами, вказаний у листі крайній термін – 31 серпня.

Перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 15 липня головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас підтвердила, що ЄС розглядає варіант призупинення безвізового режиму для тиску на грузинську владу.

Минулого тижня очільники МЗС 17 європейських держав і Кая Каллас у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки влади Грузії.