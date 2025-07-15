СМИ узнали "дедлайн" ЕС для властей Грузии по приостановлению безвиза

Брюссель может перейти к действиям в вопросе приостановления безвизового режима для Грузии, если там не прекратят антидемократический курс, после 31 августа – такую дату Еврокомиссия указала в письме к грузинским властям.

Об этом со ссылкой на свою информацию сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Джозвяк опубликовал обновление к обнародованной ранее информации о подготовке Еврокомиссией письма в Тбилиси, где угрожают приостановлением безвиза в случае продолжения демократического отката в стране.

По его словам, указанный в письме крайний срок – 31 августа.

Перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 15 июля главный дипломат Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что ЕС рассматривает вариант приостановления безвизового режима для давления на грузинские власти.

На прошлой неделе главы МИД 17 европейских государств и Кая Каллас в совместном заявлении раскритиковали антидемократические шаги властей Грузии.