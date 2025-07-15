ЗМІ: у відповідь на мита Трампа ЄС може вдарити по Boeing та бурбону

Європейська комісія планує ввести мита на американські товари на суму 72 млрд євро – від літаків Boeing і бурбону до автомобілів – у разі провалу торговельних переговорів з Вашингтоном.

Про це стало відомо зі списку, який був розісланий країнам-членам ЄС, і з яким ознайомилося агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У понелілок, 14 липня, європейський комісар із торгівлі Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз підготував перелік американських товарів на суму 72 млрд євро, на які можуть бути накладені тарифи в разі провалу торговельних переговорів зі США.

Як пише агентство, список, надісланий країнам-членам ЄС, був складений до рішення Трампа про посилення тиску на ЄС і є відповіддю на мита США на автомобілі та автозапчастини, а також на 10-відсоткове базове мито.

У список, окрім літаків Boeing, бурбону та автомобілів, входять також хімічні речовини, медичні вироби, електротехнічне та прецизійне обладнання, а також сільськогосподарська продукцію та продукти харчування – широкий асортимент фруктів і овочів, а також вино, пиво та спиртні напої – на суму 6,35 млрд євро.

Після зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі в понеділок, 14 липня, європейські посадовці заявили, що вони все ще шукають угоду, щоб уникнути важкого удару мит американського президента Дональда Трампа.

Однак Шефчович заявив, що учасники зустрічі висловили безпрецедентну рішучість захистити європейські підприємства за допомогою європейських контрзаходів, якщо переговори з Вашингтоном не приведуть до угоди.

"Це було найсильніше послання, яке я чув з початку наших переговорів зі США. Тому ми спочатку будемо вести переговори, але водночас готуватися", – заявив він.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив у вівторок, 15 липня, що нова погроза Трампа "має вигляд шантажу", додавши, що пріоритетом є укладення торговельної угоди, але не за рахунок того, щоб стати "васалом США".

Нагадаємо, 12 липня Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти тарифи у розмірі 30%.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС підготував контрзаходи, але не буде їх застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.