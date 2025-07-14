ЄС готує контрзаходи проти 72 млрд євро імпорту зі США у відповідь на тарифи Трампа

Європейський Союз підготував перелік американських товарів на суму 72 мільярди євро, на які можуть бути накладені тарифи в разі провалу торговельних переговорів зі США.

Про це заявив європейський комісар із торгівлі Марош Шефчович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами Шефчовича, Єврокомісія розробила пропозицію реагування на тарифи зі США, яка "охоплює американський імпорт на суму близько 72 мільярдів євро".

Його заява пролунала після зустрічі з міністрами торгівлі країн Європейського Союзу, які домовилися, що прагнутимуть досягти угоди зі США, щоб уникнути тарифів.

"Міністри висловили єдину позицію, що ми маємо бути готові відповісти, якщо це буде необхідно", – заявив журналістам міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, чия країна зараз головує в ЄС.

Нагадаємо, 12 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти тарифи у розмірі 30%.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС підготував контрзаходи, але не буде їх застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.