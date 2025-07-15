СМИ: в ответ на пошлины Трампа ЕС может ударить по Boeing и бурбону

Европейская комиссия планирует ввести пошлины на американские товары на сумму 72 млрд евро – от самолетов Boeing и бурбона до автомобилей – в случае провала торговых переговоров с Вашингтоном.

Об этом стало известно из списка, который был разослан странам-членам ЕС и с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 14 июля, европейский комиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что Европейский Союз подготовил перечень американских товаров на сумму 72 млрд евро, на которые могут быть наложены тарифы в случае провала торговых переговоров с США.

Как пишет агентство, список, направленный странам-членам ЕС, был составлен до решения Трампа об усилении давления на ЕС и является ответом на пошлины США на автомобили и автозапчасти, а также на 10-процентную базовую пошлину.

В список, кроме самолетов Boeing, бурбона и автомобилей, входят также химические вещества, медицинские изделия, электротехническое и прецизионное оборудование, а также сельскохозяйственная продукция и продукты питания – широкий ассортимент фруктов и овощей, а также вино, пиво и спиртные напитки – на сумму 6,35 млрд евро.

После встречи министров ЕС в Брюсселе в понедельник, 14 июля, европейские чиновники заявили, что они все еще ищут соглашение, чтобы избежать тяжелого удара пошлин американского президента Дональда Трампа.

Однако Шефчович заявил, что участники встречи выразили беспрецедентную решимость защитить европейские предприятия с помощью европейских контрмер, если переговоры с Вашингтоном не приведут к соглашению.

"Это было самое сильное послание, которое я слышал с начала наших переговоров с США. Поэтому мы сначала будем вести переговоры, но в то же время готовиться", – заявил он.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил во вторник, 15 июля, что новая угроза Трампа "выглядит шантажом", добавив, что приоритетом является заключение торгового соглашения, но не за счет того, чтобы стать "вассалом США".

Напомним, 12 июля Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать тарифы в размере 30%.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила, что ЕС подготовил контрмеры, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.