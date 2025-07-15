Литва закликає ЄС посилити тиск на Грузію

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Європейський Союз посилити тиск на владу Грузії за допомогою санкцій та політичної ізоляції.

Про це він сказав у вівторок, 15 липня, під час спілкування з журналістами у Брюсселі, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Будріс заявив, що ситуація в Грузії продовжує погіршуватися.

"Наша бездіяльність також сприяє цьому. Тому ми маємо реагувати зараз і готувати подальші санкції проти всіх, хто причетний до ув’язнення лідерів політичної опозиції", – наголосив топдипломат Литви.

Він також зауважив, що судові справи проти лідерів опозиції в Грузії є "абсолютно неприйнятними".

"Ми маємо реагувати санкціями, подальшим тиском на режим, політичною ізоляцією. А також посиленою підтримкою громадянського суспільства", – додав Будріс.

Зазначимо, перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 15 липня головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас підтвердила, що ЄС розглядає варіант призупинення безвізового режиму для тиску на грузинську владу.

Минулого тижня очільники МЗС 17 європейських держав і Кая Каллас у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки влади Грузії.