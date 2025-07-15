Литва призывает ЕС усилить давление на Грузию

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Европейский Союз усилить давление на власти Грузии с помощью санкций и политической изоляции.

Об этом он сказал во вторник, 15 июля, во время общения с журналистами в Брюсселе, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис заявил, что ситуация в Грузии продолжает ухудшаться.

"Наша бездеятельность также способствует этому. Поэтому мы должны реагировать сейчас и готовить дальнейшие санкции против всех, кто причастен к заключению лидеров политической оппозиции", – подчеркнул топ-дипломат Литвы.

Он также отметил, что судебные дела против лидеров оппозиции в Грузии "абсолютно неприемлемы".

"Мы должны реагировать санкциями, дальнейшим давлением на режим, политической изоляцией. А также усиленной поддержкой гражданского общества", – добавил Будрис.

Отметим, перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 15 июля главный дипломат Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что ЕС рассматривает вариант приостановления безвизового режима для давления на грузинские власти.

На прошлой неделе главы МИД 17 европейских государств и Кая Каллас в совместном заявлении раскритиковали антидемократические шаги властей Грузии.