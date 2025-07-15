Прем’єрка Латвії: перша партія БТР Patria вже в Україні

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила про те, що перша партія бронетранспортерів Patria уже прибула в Україну.

Про це повідомив український прем’єр-міністр Денис Шмигаль у себе в соцмережах за підсумками зустрічі із Сілінею, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі Шмигаль подякував прем’єрці Латвії за новий пакет допомоги, зокрема постачання важкої броньованої техніки Patria.

"Премʼєр-міністерка повідомила, що перша партія БТР уже прибула в Україну, а наступна – на шляху. Загалом ідеться про 42 одиниці такої та іншої техніки загальною вартістю близько 70 млн євро", – наголосив він.

Також за його словами, Україна та Латвія домовилися поглиблювати співпрацю між виробниками, зокрема у сферах оборонної промисловості, інновацій і спільного виробництва техніки та дронів.

"Обговорили можливості використання європейського інструменту SAFE для фінансування спільних проєктів", – додав він.

Нагадаємо, на початку липня Латвія схвалила передачу Україні 42 БТР Patria. БТР Patria розроблені у межах спільної програми за участі Фінляндії, Латвії, Швеції та Німеччини, а виробляються у Фінляндії і Латвії.

У квітні Латвія, яка є співголовою так званої "коаліції дронів" у рамках Контактної групи з оборони України разом з Британією, повідомила про відправлення Україні 1500 безпілотників. Тоді ж анонсували, що до кінця першого півріччя Україні мають передати 12 тисяч апаратів від двох латвійських компаній.