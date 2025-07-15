Укр Рус Eng

Премьер Латвии: первая партия БТР Patria уже в Украине

Новости — Вторник, 15 июля 2025, 16:10 — Уляна Кричковская

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о том, что первая партия бронетранспортеров Patria уже прибыла в Украину.

Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль у себя в соцсетях по итогам встречи с Силиней, пишет "Европейская правда".

Во время встречи Шмыгаль поблагодарил премьера Латвии за новый пакет помощи, в частности поставки тяжелой бронированной техники Patria.

"Премьер-министр сообщила, что первая партия БТР уже прибыла в Украину, а следующая – на пути. В целом речь идет о 42 единицах такой и другой техники общей стоимостью около 70 млн евро", – подчеркнул он.

Также по его словам, Украина и Латвия договорились углублять сотрудничество между производителями, в частности в сферах оборонной промышленности, инноваций и совместного производства техники и дронов.

"Обсудили возможности использования европейского инструмента SAFE для финансирования совместных проектов", – добавил он.

Напомним, в начале июля Латвия одобрила передачу Украине 42 БТР Patria. БТР Patria разработаны в рамках совместной программы с участием Финляндии, Латвии, Швеции и Германии, а производятся в Финляндии и Латвии.

В апреле Латвия, которая является сопредседателем так называемой "коалиции дронов" в рамках Контактной группы по обороне Украины вместе с Британией, сообщила об отправке Украине 1500 беспилотников. Тогда же анонсировали, что до конца первого полугодия Украине должны передать 12 тысяч аппаратов от двух латвийских компаний.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Латвия Оружие ВСУ Шмигаль
Реклама: