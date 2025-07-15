Премьер Латвии: первая партия БТР Patria уже в Украине

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о том, что первая партия бронетранспортеров Patria уже прибыла в Украину.

Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль у себя в соцсетях по итогам встречи с Силиней, пишет "Европейская правда".

Во время встречи Шмыгаль поблагодарил премьера Латвии за новый пакет помощи, в частности поставки тяжелой бронированной техники Patria.

"Премьер-министр сообщила, что первая партия БТР уже прибыла в Украину, а следующая – на пути. В целом речь идет о 42 единицах такой и другой техники общей стоимостью около 70 млн евро", – подчеркнул он.

Также по его словам, Украина и Латвия договорились углублять сотрудничество между производителями, в частности в сферах оборонной промышленности, инноваций и совместного производства техники и дронов.

"Обсудили возможности использования европейского инструмента SAFE для финансирования совместных проектов", – добавил он.

Напомним, в начале июля Латвия одобрила передачу Украине 42 БТР Patria. БТР Patria разработаны в рамках совместной программы с участием Финляндии, Латвии, Швеции и Германии, а производятся в Финляндии и Латвии.

В апреле Латвия, которая является сопредседателем так называемой "коалиции дронов" в рамках Контактной группы по обороне Украины вместе с Британией, сообщила об отправке Украине 1500 беспилотников. Тогда же анонсировали, что до конца первого полугодия Украине должны передать 12 тысяч аппаратов от двух латвийских компаний.