Британия разработала тайную схему эвакуации тысяч афганцев, оказавшихся под угрозой

Британское правительство еще в 2023 году разработало тайный план переселения тысяч афганцев после случайного раскрытия их персональных данных, что подвергло этих людей риску репрессий со стороны "Талибана".

Об этом стало известно во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В решении Высокого суда Лондона от мая 2024 года, опубликованном во вторник, упоминается правительственный план переселения около 20 тысяч человек из Афганистана в Британию.

К нему прибегли после того, как британский солдат случайно опубликовал в интернете личные данные более 33 тысяч афганцев и членов их семей, которые помогали британским войскам в Афганистане до их вывода из страны в 2021 году.

Нарушение, однако, было обнаружено только в августе 2023 года, подтолкнув тогдашнее британское правительство Риши Сунака разработать схему переселения упомянутых там людей.

Публично об этом не сообщалось из-за обращения Министерства обороны Великобритании в Высокий суд Лондона. Там объясняли, что раскрытие ситуации может поставить под угрозу жизнь и здоровье людей.

Действующий британский министр обороны Джон Хили во вторник признал существование схемы, заявив, что в Британию прибыли или должны прибыть в ближайшее время около 4500 пострадавших.

Параллельно ряд людей, чьи имена появились в публичном доступе, подали иски к правительству Британии, требуя компенсации.

После захвата "Талибаном" власти в Афганистане в 2021 году правительство Британии пообещало предоставить бессрочное право проживания в стране эвакуированным афганским гражданам, которые сотрудничали с британским правительством или военной миссией.

В прошлом году Великобритания позволила некоторым солдатам афганского спецподразделения, которые воевали вместе с британскими военными, переселиться в страну.