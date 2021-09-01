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Британія веде перемовини з "Талібаном" щодо евакуації людей, яких не встигли забрати

Середа, 1 вересня 2021, 13:34

Британська делегація перебуває у Досі (Катар) та веде перемовини з верхівкою "Талібану" щодо безпечного виїзду з Афганістану людей, яких не встигли забрати евакуаційними рейсами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Спеціальний представник прем’єр-міністра щодо перехідного періоду в Афганістані, сер Саймон Гесс, прибув у Доху і проводить зустріч з представниками керівництва "Талібану", наголошуючи на необхідності забезпечити безпечний коридор для виїзду з країни громадян Британії та афганців, які працювали з нами протягом останніх 20 років", - сказав у коментарі речник уряду. 

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Раніше міністр оборони повідомив депутатам, що в Афганістані залишається 150-250 таких афганців, не рахуючи членів їхніх родин.  

Міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що Британія евакуювала з Кабула загалом 17 тисяч людей, у тому числі 5 тисяч власних громадян.

Він зазначив також, що Британії "доведеться прийняти нову реальність" в Афганістані та у співпраці з іншими країнами намагатись вплинути на подальші дії "Талібану".

Нагадаємо, в уряді пообіцяли надати безстрокове право проживання в країні евакуйованим громадянам Афганістану, що співпрацювали з британським урядом або військовою місією.

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Афганістан Велика Британія
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