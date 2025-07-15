Білий дім визнав, що Трамп питав у Зеленського про можливість "ударити по Москві"

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що повідомлення ЗМІ про останню розмову Дональда Трампа й Володимира Зеленського щодо потенційного "удару по Москві" були вирвані з контексту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в коментарі Newsweek.

За інформацією Financial Times і The Washington Post, під час розмови із Зеленським напередодні Трамп запитав, чи може Київ завдати удару по Москві та Санкт-Петербургу.

Джерело FT стверджує, що президент США закликав "змусити їх (Росію. – Ред.) відчути біль" і підштовхнути до мирних переговорів.

Зеленський, ідеться в матеріалі The Washington Post, підтвердив, що Україна може ударити по російській столиці, "якщо ви дасте нам необхідну зброю".

Коментуючи ці повідомлення, речниця Білого дому звинуватила Financial Times у "вириванні слів з контексту, щоб отримати кліки".

"Президент Трамп лише ставив запитання, а не закликав до подальших вбивств. Він невтомно працює, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні", – додала вона.

Напередодні президент США укотре висловив розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї "дуже суворі тарифи", якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир.

Трамп також оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.