Белый дом признал, что Трамп спрашивал у Зеленского о возможности "ударить по Москве"

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сообщения СМИ о последнем разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского о потенциальном "ударе по Москве" были вырваны из контекста.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в комментарии Newsweek.

По информации Financial Times и The Washington Post, во время разговора с Зеленским накануне Трамп спросил, может ли Киев нанести удар по Москве и Санкт-Петербургу.

Источник FT утверждает, что президент США призвал "заставить их (Россию. – Ред.) почувствовать боль" и подтолкнуть к мирным переговорам.

Зеленский, говорится в материале The Washington Post, подтвердил, что Украина может ударить по российской столице, "если вы дадите нам необходимое оружие".

Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь Белого дома обвинила Financial Times в "вырывании слов из контекста, чтобы получить клики".

"Президент Трамп лишь задавал вопросы, а не призывал к дальнейшим убийствам. Он неутомимо работает, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне", – добавила она.

Накануне президент США в очередной раз выразил разочарование Россией и пообещал ввести против нее "очень строгие тарифы", если в ближайшее время не будет заключено соглашение о мире.

Трамп также объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.