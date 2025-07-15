На сході Румунії розбився малий літак, пілот загинув

Планер, на борту якого перебували дві людини, у вівторок удень розбився на сході Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Інцидент стався в місті Орештіє повіту Хунедоара. Місцева рятувальна служба повідомила, що обох людей після аварії в непритомному стані забрали в реанімацію.

Лікарі встановили, що пілот літака отримав поранення, несумісні з життям.

"Його супутник був знайдений без свідомості, і після стабілізації медичними бригадами був терміново доставлений до Центру невідкладної допомоги Орештіє", – додали рятувальники.

Причина аварії літака наразі не розкривається.

Напередодні стало відомо, що внаслідок падіння невеликого літака у британському аеропорту "Саутенд" загинули чотири людини.

На початку липня в австрійських Альпах зазнав аварії невеликий пропелерний літак, що вилетів із Німеччини, внаслідок катастрофи були загиблі.