На востоке Румынии разбился небольшой самолет, пилот погиб

Планер, на борту которого находились два человека, во вторник днем разбился на востоке Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Инцидент произошел в городе Орештие уезда Хунедоара. Местная спасательная служба сообщила, что обоих людей после аварии в бессознательном состоянии забрали в реанимацию.

Врачи установили, что пилот самолета получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Его спутник был найден без сознания, и после стабилизации медицинскими бригадами был срочно доставлен в Центр неотложной помощи Орештие", – добавили спасатели.

Причина крушения самолета пока не раскрывается.

Накануне стало известно, что в результате падения небольшого самолета в британском аэропорту "Саутенд" погибли четыре человека.

В начале июля в австрийских Альпах потерпел крушение небольшой пропеллерный самолет, вылетевший из Германии, в результате катастрофы были погибшие.