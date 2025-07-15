Сійярто поскаржився, що Україна і ЄС заважають мирним планам Трампа

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто поклав на "українських та європейських політиків" відповідальність за те, що президент США Дональд Трамп не зміг досягти миру в Україні.

Про це він сказав після засідання Ради ЄС у закордонних справах у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Сійярто попросили прокоментувати заяву Трампа про можливість накладення тарифів на Росію, якщо вона за 50 днів не погодиться на мир в Україні.

Він на це відповів, що "ніхто не зробив для миру в Україні стільки, скільки Дональд Трамп, тому він заслуговує на повагу і вдячність".

На думку глави МЗС Угорщини, якби європейські та українські політики не "підточили ці мирні зусилля, вони могли б уже зараз увінчатися успіхом".

"Ми сподіваємося, що зусилля Трампа в наступні 50 днів приведуть до успіху і принесуть перемир'я, можливість мирних переговорів в Україні, і тоді через 50 днів це питання (тарифів. – Ред.) вже не буде актуальним", – додав Сійярто.

Напередодні Трамп оголосив, що якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду з Росією про закінчення війни в Україні, США запровадять "дуже суворі тарифи" проти Москви та її торговельних партнерів.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас сказала, що 50-денний ультиматум американського президента Дональда Трампа Росії – "дуже довгий термін".

А заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв відкинув погрози президента США щодо санкцій і тарифів як "театральний ультиматум", на який керівництво Москви не зважає.