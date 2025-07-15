Сийярто пожаловался, что Украина и ЕС мешают мирным планам Трампа

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто возложил на "украинских и европейских политиков" ответственность за то, что президент США Дональд Трамп не смог достичь мира в Украине.

Об этом он сказал после заседания Совета ЕС по иностранным делам во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Сийярто попросили прокомментировать заявление Трампа о возможности введения тарифов на Россию, если она за 50 дней не согласится на мир в Украине.

Он на это ответил, что "никто не сделал для мира в Украине столько, сколько Дональд Трамп, поэтому он заслуживает уважения и благодарности".

По мнению главы МИД Венгрии, если бы европейские и украинские политики не "подточили эти мирные усилия, они могли бы уже сейчас увенчаться успехом".

"Мы надеемся, что усилия Трампа в следующие 50 дней приведут к успеху и принесут перемирие, возможность мирных переговоров в Украине, и тогда через 50 дней этот вопрос (тарифов. – Ред.) уже не будет актуальным", – добавил Сийярто.

Накануне Трамп объявил, что если в течение 50 дней не будет заключено соглашение с Россией о прекращении войны в Украине, США введут "очень жесткие тарифы" против Москвы и ее торговых партнеров.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что 50-дневный ультиматум американского президента Дональда Трампа России – "очень долгий срок".

А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отверг угрозы президента США о санкциях и тарифах как "театральный ультиматум", на который руководство Москвы не обращает внимания.