Угорщина в середу запропонує ЄС санкції через нібито смерть угорця від дій ТЦК

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт 16 липня запропонує ЄС накласти санкції проти України через нібито смертельне побиття угорського громадянина співробітниками ТЦК на Закарпатті.

Про це він заявив у вівторок після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Сійярто назвав "фактом" те, що в Україні "на вулицях відбувається полювання на людей під приводом насильницького призову" і "люди гинуть від жорстокості військкомів, бо не хочуть йти на фронт".

"Жертвою цього жорстокого полювання на людей став угорський громадянин", – додав він.

За словами глави МЗС Угорщини, на засіданні Ради ЄС він оголосив, що в середу "ми офіційно ініціюємо санкції проти всіх українських військових керівників і посадовців, які несуть відповідальність за побиття угорського громадянина до смерті".

Раніше із закликом до таких санкцій до Європейського Союзу звернувся премʼєр Угорщини Віктор Орбан.

Нагадаємо, минулого тижня Угорщина викликала посла України, висловивши протест через нібито загибель свого громадянина на Закарпатті працівниками ТЦК.

Українська сторона зазначила, що загиблий був громадянином Україні, а за висновком судмедекспертизи причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

В МЗС України своєю чергою заявили, що спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.