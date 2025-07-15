У Франції ультраправі погрожують премʼєру через пропозицію скасувати два свята

Пропозиція премʼєр-міністра Франції Франсуа Байру скасувати два державні свята для економії бюджетних коштів викликала гостру критику ультраправої партії "Національне обʼєднання".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Байру у вівторок, презентуючи заходи економії бюджету, запропонував перетворити Поливаний понеділок і День Перемоги в Європі 8 травня на робочі дні.

Лідер "Національного обʼєднання" Жордан Барделла назвав пропозицію "провокацією" і "прямим ударом по нашій історії, наших коренях і робітничій Франції".

А глава ультраправих у парламенті Марін Ле Пен прямо заявила, що в разі, якщо премʼєр-міністр не перегляне свою пропозицію, "ми оголосимо йому недовіру".

"Цей уряд воліє нападати на французів, робітників і пенсіонерів, замість того щоб боротися з марнотратством", – сказала Ле Пен.

У "Національному об’єднанні" раніше давали зрозуміти, що збираються тиснути на главу уряду вотумом недовіри під час осінніх дискусій про новий бюджет.

Премʼєр Франції пережив кілька вотумів недовіри, але його становище все одно непевне. Голосів ультраправих разом із лівою опозицією достатньо, аби відправити його уряд у відставку.