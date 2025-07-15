Во Франции ультраправые угрожают премьеру из-за предложения отменить два праздника

Предложение премьер-министра Франции Франсуа Байру отменить два государственных праздника для экономии бюджетных средств вызвало острую критику ультраправой партии "Национальное объединение".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Бэйру во вторник, представляя меры по экономии бюджета, предложил превратить Поливанный понедельник и День Победы в Европе 8 мая в рабочие дни.

Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла назвал предложение „провокацией" и "прямым ударом по нашей истории, нашим корням и рабочей Франции".

А глава ультраправых в парламенте Марин Ле Пен прямо заявила, что в случае, если премьер-министр не пересмотрит свое предложение, "мы объявим ему недоверие".

"Это правительство предпочитает нападать на французов, рабочих и пенсионеров, вместо того чтобы бороться с расточительством", – сказала Ле Пен.

В "Национальном объединении" ранее дали понять, что собираются давить на главу правительства вотумом недоверия во время осенних дискуссий о новом бюджете.

Премьер Франции пережил несколько вотумов недоверия, но его положение все равно неопределенно. Голосов ультраправых вместе с левой оппозицией достаточно, чтобы отправить его правительство в отставку.