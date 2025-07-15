Премʼєр Франції пропонує скасувати два державні свята для поповнення бюджету

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру анонсував пропозицію скасувати два державні свята, аби збільшити кількість робочих днів і тим самим сприяти зменшенню бюджетного дефіциту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Озвучена Байру пропозиція передбачає перетворення на робочі дні Поливаного понеділка (понеділка після Великодня) та Дня Перемоги в Європі 8 травня.

"Ми як нація повинні працювати більше", – заявив французький премʼєр на пресконференції, анонсуючи пропозиції до бюджету на наступний рік.

Він наполіг, що такі крайні заходи необхідні для стримування державного боргу Франції в розмірі 3,3 трлн євро та зниження дефіциту бюджету, який після пандемії COVID-19 залишається стабільно високим.

Французький уряд прагне скоротити бюджет на 2026 рік на 43,8 млрд євро і зменшити дефіцит до 4,6% ВВП, розповів Байру.

Для цього Байру також пропонує скоротити штат державних службовців на 3000 людей і скоротити 1000-1500 робочих місць в урядових установах та державних організаціях.

Також будуть скорочені на 5 млрд євро видатки на охорону здоров'я і заморожені зарплати деяких держслужбовців та розмір соціальних виплат, включаючи пенсії.

Нинішній глава уряду Франсуа Байру пережив кілька вотумів недовіри, але його становище все одно непевне. В ультраправому "Національному об’єднанні" вже дали зрозуміти, що збираються тиснути на нього вотумом недовіри під час осінніх дискусій про новий бюджет.