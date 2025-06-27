Суд у Косові наказав депутатам обрати спікера впродовж 30 днів після 37 невдалих раундів

Конституційний суд Косова у четвер заявив, що новообрані депутати парламенту повинні покласти край тримісячному політичному глухому куту та обрати нового спікера впродовж 30 днів.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Це рішення суд ухвалив на прохання 11 депутатів, але поки неясно, що станеться, якщо парламент не виконає це розпорядження.

З моменту свого першого засідання 15 квітня парламент не зміг обрати спікера, оскільки інші партії відмовляються співпрацювати з партією в.о. прем’єр-міністра Альбіна Курті.

Партія Курті зазнала поразки в 37 раундах голосування, не зумівши здобути необхідної кількості у 61 голос для обрання нового спікера.

Без спікера Курті не може бути офіційно висунутий на посаду прем’єр-міністра і сформувати уряд.

Президентка Косова Вйоса Османі має повноваження розпустити парламент і призначити дострокові вибори, але поки утримується від такого кроку, побоюючись ще більшої політичної кризи.

Читайте також: 25 провалів поспіль: чому Косово потрапило у гостру політичну кризу і чим це загрожує.