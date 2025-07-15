Молдавский политик, которая позарилась на Одещину, возмутилась санкциями ЕС против себя

Политик из группы беглого молдавского олигарха Илана Шора Виктория Фуртуне, которая во вторник попала под санкции Европейского Союза, заявила о намерении обжаловать их в суде.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала на Facebook.

По словам Фуртуне, "группы в Брюсселе бесстыдно и открыто, по колониальным традициям, решили сами выбирать, кто должен управлять нашей суверенной страной".

Она пообещала обжаловать решение Совета ЕС, которым были введены санкции против нее, в Суде Европейского Союза.

"Тем более, что на уровне Суда ЕС сформировалась единая практика злоупотребления санкциями против молдавских политиков на основе слухов в карманной прессе режима с целью их политического подчинения", – добавила Фуртуне.

Напомним, Совет ЕС во вторник ввел санкции против семи человек и трех организаций, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитета и независимости Молдовы. Речь идет о людях из окружения беглого олигарха Илана Шора. В их число вошла и Виктория Фуртуне.

В прошлом Виктория Фуртуне была прокурором. В прошлом году она сняла свой предвыборный ролик с голубем в руках в центре Тирасполя – столицы непризнанного Приднестровья.

Во время и после кампании появились многочисленные доказательства того, что она действовала в интересах группы одиозного Илана Шора – осужденного в Молдове экс-олигарха, который скрывается в Москве и продолжает руководить группой влияния Кремля в Молдове. Фуртуне тогда не опровергла доказательства связи с Шором, отметив лишь, что пока не считает такую поддержку преступлением.

В этом году Фуртуне возглавила формально независимую партию "Молдова Маре" ("Великая Молдова") и недавно скандалилась стремлением вернуть Молдове Буджак – историко-географический регион, являющийся югом современной Одесской области.