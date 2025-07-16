Мер латвійського міста отримав поранення в Україні внаслідок обстрілу

Мер латвійського міста Огре Егілс Хельманіс отримав поранення в Україні під час чергової волонтерської поїздки з допомогою – ймовірно, у прифронтовій зоні.

Як повідомляє LSM, про це повідомив представник муніципалітету Патрікс Гріва.

Гріва розповів, що мер вирушив в Україну з партією волонтерської допомоги – автомобілів та іншого необхідного для захисників України.

"Такі поїздки регулярно є у графіку мера з 2022 року, від самого початку війни. Кожні кілька місяців донатять і переганяють значну кількість автомобілів, цього разу – близько 20", – зазначив він.

Детальної інформації про обставини і характер поранення Хельманіса немає, відомо лише, що він у стабільному стані.

"З того, що ми зрозуміли – що минулої ночі був обстріл і внаслідок того він отримав поранення", – каже представник муніципалітету.

Він пояснив, що поки не знає деталей і точного місця події, тому що маршрут щоразу тримали у таємниці. Гріва додав, що "кожна така поїздка пов’язана з небезпекою".

Нагадаємо, у серпні 2024 року під час обстрілу Краматорська загинув співробітник агентства Reuters, громадянин Британії. Тоді ж постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська.

Позаминулого тижня під час масштабного обстрілу Києва постраждав консульський відділ посольства Польщі, а в ніч проти 16 липня російські БПЛА поцілили у підприємство польської компанії у Вінниці.