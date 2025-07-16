Мэр латвийского города получил ранения в Украине в результате обстрела

Мэр латвийского города Огре Эгилс Хельманис получил ранения в Украине во время очередной волонтерской поездки с помощью – вероятно, в прифронтовой зоне.

Как сообщает LSM, об этом сообщил представитель муниципалитета Патрикс Грива.

Грива рассказал, что мэр отправился в Украину с партией волонтерской помощи – автомобилями и другим необходимым для защитников Украины.

"Такие поездки регулярно есть в графике мэра с 2022 года, с самого начала войны. Каждые несколько месяцев донатят и перегоняют значительное количество автомобилей, в этот раз – около 20", – отметил он.

Подробной информации об обстоятельствах и характере ранения Хельманиса нет, известно только, что он в стабильном состоянии.

"Из того, что мы поняли – что прошлой ночью был обстрел и в результате он получил ранение", – говорит представитель муниципалитета.

Он пояснил, что пока не знает подробностей и точного места происшествия, потому что маршрут каждый раз держали в секрете. Грива добавил, что "каждая такая поездка сопряжена с опасностью".

Напомним, в августе 2024 года во время обстрела Краматорска погиб сотрудник агентства Reuters, гражданин Великобритании. Тогда же пострадала польская журналистка Моника Андрушевская.

На прошлой неделе во время масштабного обстрела Киева пострадал консульский отдел посольства Польши, а в ночь на 16 июля российские БПЛА попали в предприятие польской компании в Виннице.