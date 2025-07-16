Єврокомісар із питань торгівлі терміново їде у США для обговорення мит

Європейський комісар із питань торгівлі Марош Шефчович у середу, 16 липня, попрямує до Вашингтона для переговорів зі своїми американськими колегами.

Про це виданню Politico повідомив речник Європейської комісії Олоф Гілл, пише "Європейська правда".

Рішення щодо термінової поїздки до США було прийнято після того, як Шефчович у понеділок, 14 липня, провів переговори з міністром торгівлі США Говардом Лутніком, а наступного дня – з торговим представником Джеймісоном Гріром.

За словами Гілла, Шефчович зустрінеться з Лутніком і Гріром окремо.

Нагадаємо, 12 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти тарифи у розмірі 30%.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС підготував контрзаходи, але не буде їх застосовувати, поки є можливість розв'язати питання шляхом переговорів.

14 липня Шефчович заявив, що Європейський Союз підготував перелік американських товарів на суму 72 млрд євро, на які можуть бути накладені тарифи в разі провалу торговельних переговорів зі США.

За даними ЗМІ, список, надісланий країнам-членам ЄС, був складений до рішення Трампа про посилення тиску на ЄС і є відповіддю на мита США на автомобілі та автозапчастини, а також на 10-відсоткове базове мито.