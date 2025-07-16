Келлог вшанував загиблих під час війни дітей
Новини — Середа, 16 липня 2025, 14:35 —
Спеціальний представник американського президента Кіт Келлог, який перебуває з візитом в Україні, відвідав меморіал, присвячений загиблим дітям внаслідок війни Росії.
Про це він написав у соцмережі X, передає "Європейська правда".
У середу, 16 липня, вранці Келлог відвідав меморіал, присвячений жертвам російсько-української війни.
"Люди вшановують пам'ять загиблих не квітами, а м'якими іграшками. Вбивства невинних цивільних осіб, особливо дітей, повинні припинитися", – написав він.
Спеціальний представник американського президента наголосив, що Дональд Трамп "чітко заявив: вбивства повинні припинитися".
Напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга та Келлог обговорили шляхи розширення взаємовигідної українсько-американської співпраці в галузі оборони.
Також президент Володимир Зеленський обговорив з представником президента США угоду між Сполученими Штатами та НАТО щодо поставок американської зброї.