Келлог вшанував загиблих під час війни дітей

Спеціальний представник американського президента Кіт Келлог, який перебуває з візитом в Україні, відвідав меморіал, присвячений загиблим дітям внаслідок війни Росії.

Про це він написав у соцмережі X, передає "Європейська правда".

У середу, 16 липня, вранці Келлог відвідав меморіал, присвячений жертвам російсько-української війни.

"Люди вшановують пам'ять загиблих не квітами, а м'якими іграшками. Вбивства невинних цивільних осіб, особливо дітей, повинні припинитися", – написав він.

Фото: Х

Спеціальний представник американського президента наголосив, що Дональд Трамп "чітко заявив: вбивства повинні припинитися".

Напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга та Келлог обговорили шляхи розширення взаємовигідної українсько-американської співпраці в галузі оборони.

Також президент Володимир Зеленський обговорив з представником президента США угоду між Сполученими Штатами та НАТО щодо поставок американської зброї.