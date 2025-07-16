Келлог почтил память погибших во время войны детей

Специальный представитель американского президента Кит Келлог, который находится с визитом в Украине, посетил мемориал, посвященный погибшим детям в результате войны России.

Об этом он написал в соцсети X, передает "Европейская правда".

В среду, 16 июля, утром Келлог посетил мемориал, посвященный жертвам российско-украинской войны.

"Люди чтят память погибших не цветами, а мягкими игрушками. Убийства невинных гражданских лиц, особенно детей, должны прекратиться", – написал он.

Фото: Х

Специальный представитель американского президента подчеркнул, что Дональд Трамп "четко заявил: убийства должны прекратиться".

Накануне министр иностранных дел Андрей Сибига и Келлог обсудили пути расширения взаимовыгодного украинско-американского сотрудничества в области обороны.

Также президент Владимир Зеленский обсудил с представителем президента США соглашение между Соединенными Штатами и НАТО о поставках американского оружия.