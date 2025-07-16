ЄС застеріг Сербію через безпрецедентні спільні навчання з Китаєм

У Європейському Союзі закликали Сербію як країну – кандидата на членство дотримуватись спільної зовнішньої політики, коментуючи її майбутні спільні військові навчання з Китаєм.

Про це речник Єврокомісії сказав у коментарі балканській службі "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Цього тижня Міністерство оборони Китаю оголосило про спільні навчання спеціальних підрозділів китайської та сербської армій "Миротворець-2025", які відбудуться в провінції Хебей на півночі КНР у другій половині липня.

Таким чином, Сербія стала єдиною країною-кандидатом на членство в Європейському Союзі, яка проводить спільні військові навчання з Китаєм.

У коментарі "Радіо Свобода" речник Єврокомісії нагадав, що Брюссель неодноразово висловлював застереження щодо політики Белграда стосовно Пекіна і Москви.

"Сербія повинна утриматися від дій і заяв, що суперечать позиції ЄС у сфері зовнішньої політики", – сказав він.

Речник додав, що ЄС хоче розраховувати на Сербію як надійного європейського партнера, що поділяє спільні принципи, цінності та безпеку, "і нам потрібно, щоб Сербія переконала нас у своєму стратегічному курсі".

В останні роки Сербія і Китай зміцнюють економічні та політичні відносини, символом чого став візит китайського лідера Сі Цзіньпіня до Белграда у травні 2024 року.

Сербія також активно закуповує китайську зброю, зокрема дрони і зенітні системи, а за підсумками 2024 року Китай став найбільшим зовнішньоторговельним партнером Сербії за обсягом імпорту.